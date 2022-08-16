Son dakika: MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerine yönelik sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen MİT, terörist Yağan'ı etkisiz hale getirdi.