MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK’nın sözde yöneticisi Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi

Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.