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Son dakika | MİT'ten nokta operasyonu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Son dakika | MİT’ten nokta operasyonu! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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