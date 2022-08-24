CHP’li Ceyhan Belediyesi’nde ’kanka’ skandalı! Arkadaşını özel kalem partiliyi müdür yaptı









VİCDANLARI SIZLAMIYOR MU?

DURUMA tepki gösteren Ceyhanlı vatandaşlar, "Kadir Aydar namus sözü verip hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağını söylemişti ama ilk işi gariban işçilerinin ekmeğiyle oynamak oldu. Hülya Erdem de işçi çıkarttığı gibi kendi partisinden adamları belediyeye doldurdu. Bu mu sosyal belediyecilik anlayışı? O garibanları çıkartırken hiç mi vicdanları sızlamadı?" diyerek tepkilerini dile getirdi.