CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde 'kanka' skandalı! Arkadaşını özel kalem partiliyi müdür yaptı
Geçtiğimiz günlerde 25 müdürlüğün 22'sini emekli polis memuru olan başkan yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağladığı ortaya çıkan CHP’li belediye başkanı Hülya Erdem yine pes dedirtti. Adana’nın Ceyhan ilçesinin CHP’li belediye başkanı Erdem bu sefer de kankasını özel kalem partiliyi müdür yaptı.
Adana'da, CHP'li Başkan Hülya Erdem'in 25 müdürlüğün 22'sini yardımcısı Ertuğrul Bengül'e bağladığı Ceyhan Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Hülya Erdem'in şimdi de belediyeyi partililerle doldurduğu ortaya çıktı.
CHP Ceyhan Kadın Kolları eski Başkanı Öznur Akcan'ı taşeron firma aracılığıyla temizlik görevlisi olarak işe aldıktan sonra özel kalem müdürü olarak koltuğa oturtan, yediği içtiği ayrı gitmeyen ve çevresi tarafından "kankası" denilen Öznur Akcan tam yetkiyle görevlendirildi.
YÜKSEK MAAŞA BAĞLADI
Bununla da yetinmeyen Erdem, belediyede yüksek maaşla işe başlattığı CHP'nin eski İlçe Başkanı Ayhan Bitirgiç'i Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumlusu, Gençlik Kolları eski Başkanı Ceren Tekbaş'ı da Sağlık İşleri Müdürlüğü sorumlusu olarak görevlendirdi. Akcan, Bektaş ve Bitirgiç'in maaşlarına son olarak yüzde 40 zam yapıldığı ve maaşlarının 20 bin TL'ye ulaştığı iddia edildi.
VİCDANLARI SIZLAMIYOR MU?
DURUMA tepki gösteren Ceyhanlı vatandaşlar, "Kadir Aydar namus sözü verip hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağını söylemişti ama ilk işi gariban işçilerinin ekmeğiyle oynamak oldu. Hülya Erdem de işçi çıkarttığı gibi kendi partisinden adamları belediyeye doldurdu. Bu mu sosyal belediyecilik anlayışı? O garibanları çıkartırken hiç mi vicdanları sızlamadı?" diyerek tepkilerini dile getirdi.
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