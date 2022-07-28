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Son dakika: MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Son dakika: MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.

HDP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİNİN ABLASI

Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu.

2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.

Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

4 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı da Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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