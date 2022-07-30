MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi

PKK bu isimleri değişik isimlerle Suriye'de uyuyan terörist haline getirip Kandil'den gelecek emirler için hazırda tutuyordu. Ancak onları gölge gibi takip eden bir Türk istihbaratı var. Bizim isimsiz kahramanlarımız yerini tespit etti. Bunun bir ev operasyonu olması çok önemli.