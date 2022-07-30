MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri… MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun perde arkasında ne var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzarslan ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
Güngör Yavuzarslan şunları söyledi:
"Teşkilatımız Irak-Suriye geçişlerini iyi takip ederek ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG'nin kamp kurduğu Haseke'de etkisiz hale getirdi. Saha elemanlarının operasyonları olabilir. Bir ev olduğu için bunu söyledim. Irak'tan Suriye'ye geçen teröristler Haseke'yi güvenli ev olarak görüyordu.
PKK bu isimleri değişik isimlerle Suriye'de uyuyan terörist haline getirip Kandil'den gelecek emirler için hazırda tutuyordu. Ancak onları gölge gibi takip eden bir Türk istihbaratı var. Bizim isimsiz kahramanlarımız yerini tespit etti. Bunun bir ev operasyonu olması çok önemli.
Güvenli evlere yapılan operasyonlar çok zordur ve risklidir. Hakan Fidan'ın ortaya koyduğu git bul ve inha et parolası ciddi bir başarı ortaya koydu. Şu mesaj net şekilde veriliyor: Türkiye yönelik yapılan saldırıların karşılığı mutlaka verilecek."
Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe yorumları:
"Güngören bombacısı bir küçük yavrumuzun da kanı elinde olan bir isim. Bunların hepsi bebek ve çocuk katili sivillerin kanı elinde olan teröristlerdir. Türkiye bunların hepsini hiçbir şekilde bugün olmasa bile yarın mutlaka bulup etkisiz hala getiriyor.
İsterse en korunaklı olduğu yer, isterse korundukları yerler olsun bunları bulup etkisiz hale getirebiliyor. Dolayısıyla şehitlerimizin kanı hiçbir zaman için yerde kalmıyor. Türkiye'nin nefesi bunların ensesinde. Bunu çok iyi bildikleri için kafalarını çıkaramıyorlar.
PKK psikolojik bir çöküntü içine girmiş durumda. Çareyi de kendilerini destekleyen ağababalarından almak istiyorlar. Bu desteği onların yayınladığı taziye mesajlarında destek arıyorlar. Bu mesajlarla kendi çevrelerine propaganda yapmak istiyorlar.
Ama tüm çabaları boşuna Türkiye bunları yok etme stratejisini 2016 yılından beri aktif olarak uyguluyor. TSK ile bunu sahada operasyonel olarak yapılıyor. MİT ile birlikte özel operasyonlarla öncelikle tespit ediliyor ardından planlanıyor ve yok ediliyor."
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