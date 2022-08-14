Son dakika: MİT’ten Hakurk ve Metina’da PKK’ya ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina'daki operasyonlarında 6 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün düzenlenen operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'TEN 20 KRİTİK OPERASYON

MİT, son dönemde yurt dışı operasyonlarıyla özellikle terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. Türkiye'de barış ve huzur ortamını bozmaya çalışan örgütün pek çok üst düzey yöneticisi, nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. 2022 yılında ocak ve temmuz ayları arasında 7 aylık dönemde 20 büyük operasyonda 8'i sağ olmak üzere 21 terörist etkisiz hale getirildi.