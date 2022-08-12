MİT’ten nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde eyalet sorumlusu İran asıllı Yusif Mehmud Rebani etkisiz hale getirildi

- PKK'NIN İRAN KOLU PJAK'DA DA GÖREV YAPTI

PKK'ya 1990'lı yıllarda katılan terörist Rebani'nin, 2010'da örgütün İran kolu PJAK'ın sözde en üst yürütme organı "Koordinasyon Komitesi"nde sorumlu olarak görev yaptığı belirlendi.

2014'te Irak'ın Kandil bölgesinde yapılan örgüt konferansının ardından sözde Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'nin kurucu eş başkanı olarak seçilen Rebani, aynı yıl PKK'nın silahlı kanadı HPG Askeri Konseyi'nin de kurucu üyeleri arasında yer aldı.