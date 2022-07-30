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Son dakika: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Güngören saldırısının faili Nüsret Tebiş öldürüldü

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Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
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Son dakika: MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Güngören saldırısının faili Nüsret Tebiş öldürüldü

Son dakika haberi... MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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