Antalya Kaş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre AFAD, Akdeniz açıklarında Antalya'nın Kaş ilçesine 40 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Demre Kaymakamı ve Kaş Kaymakam Vekili Onur Şatıroğlu, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremin bazı bölgelerde hafif bir şekilde hissedildiğini belirtti.
112 Çağrı Merkezi'ne deprem nedeniyle herhangi bir çağrı gelmediğini ifade eden Şatıroğlu, "İlçe genelinde olumsuz bir durum söz konusu değil." dedi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.08.24 08:30:19 35.6297 29.8125 9.1 -.- 4.3 4.2 AKDENIZ İlksel
2022.08.24 06:50:51 38.6065 31.1558 29.1 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.24 06:44:00 35.4020 26.1602 8.3 -.- 3.9 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.24 06:20:07 38.4018 25.6775 3.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.24 04:28:37 37.9925 27.1425 7.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.24 04:06:26 37.9762 27.1810 7.6 -.- 3.4 3.1 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.24 03:41:51 39.0900 41.2600 6.5 -.- 2.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2022.08.24 00:41:17 37.1123 28.5465 8.6 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.23 23:47:31 37.7400 25.8863 9.6 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.23 22:55:05 36.9863 26.6163 16.3 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.23 22:53:25 36.9740 26.6223 5.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.23 22:47:55 39.0358 26.8070 7.1 -.- 1.5 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.08.23 22:28:39 37.9710 27.1547 12.2 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.23 20:38:40 36.9758 27.6612 6.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.23 19:44:50 38.9957 30.1765 5.1 -.- 1.5 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.08.23 19:38:17 37.0540 28.4643 16.2 -.- 1.2 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.23 19:26:48 39.2770 27.7490 0.0 -.- 1.7 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2022.08.23 18:46:00 39.1260 41.2898 9.0 -.- 2.7 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2022.08.23 18:10:07 37.1133 28.5612 9.1 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.23 17:55:57 37.0898 28.5293 8.4 -.- 1.6 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.23 17:55:08 39.4487 31.6025 0.0 -.- 1.6 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2022.08.23 17:50:20 37.0857 28.5202 9.2 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
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