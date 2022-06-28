Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid’de! Dünyanın gözü kritik görüşmede

Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak zirvede, Rusya-Ukrayna savaşının İttifak'a yansımaları değerlendirilecek ve bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.



Zirvede, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularının görüşülmesi ve İttifak'ın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsept belgesinin onaylanması da gündemde olacak.

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