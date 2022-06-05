CHP'de ortalık fena karıştı! İl Başkanı Mehmet Yaşar'dan Belediye Başkanı Semih Şahin'e: "Hırsızın arkasında neden durayım?"

Cumhuriyet Halk Partisi, birbiri ardına patlayan rüşvet skandallarıyla çalkalanırken, Bilecik'te belediye yönetiminin düşmesine neden olan rüşvet skandalına CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar da isyan etti.

CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Bilecik Tapu Müdürlüğü'nde N.Ç. isimli şahsın 10-15 kişinin bulunduğu bir ortamda "Neden belediye başkanımızın arkasında durmuyorsunuz, neden desteklemiyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Yaşar, "Hırsızın arkasında neden durayım" diyerek tepki gösterdi.