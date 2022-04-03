CHP’li Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Yeni başkanın da başkanlığı düştü

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda Belediye şirketi Kayı A.Ş'nin başındaki isim olan Selçuk Erdağı'nın belediye binasındaki odasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından, Bilecik'te sular bir türlü durulmuyor.