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CHP'li Bilecik Belediyesi'nde skandallar bitmiyor! Yeni başkanın da başkanlığı düştü

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.04.2022
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CHP’li Bilecik Belediyesi’nde skandallar bitmiyor! Yeni başkanın da başkanlığı düştü

Son dakika haberine göre: Rüşvet skandalı sonrası görevden alınan CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine başkanvekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu da hapis cezası aldı. Başkanlık için yeniden seçim yapılacak

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve aynı zamanda Belediye şirketi Kayı A.Ş'nin başındaki isim olan Selçuk Erdağı'nın belediye binasındaki odasında bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasının ardından, Bilecik'te sular bir türlü durulmuyor.

Şahin'in yerine meclis tarafından seçilen ve bir süredir başkanlık görevini yürüten CHP'li Muharrem Tüfekçioğlu hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.





Bu sebeple Tüfekçioğlu'nun başkanvekilliği ve Meclis üyeliği görevleri düşürüldü. Hakkında orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçundan aldığı 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması sonucu Tüfekçioğlu'nun başkanlığı düşürüldü.

Konuyla ilgili Bilecik Valiliği, "Yargıtayca onanan karar ve 5237 sayılı TCK'nın 53/1 maddesi gereğince Muharrem Tüfekçioğlu'nun Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine devam edemeyeceği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. Maddesi gereğince yeni bir başkanvekili seçimi için gerekli çalışmalara başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

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