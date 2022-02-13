CHP'li Bilecik Belediyesi'nde imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı
CHP'li Bilecik Belediyesi'nde polisin rüşvet operasyonuyla başlayan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kendi yakınları üzerinden yaptığı imar ve rant vurgunuyla yeni detaylar ortaya çıktı. Köylüden dönümünü 35 bin liraya alıp, imar planıyla 600 bin liraya çıkardılar. Her şeyden habersiz arazilerini satan köylüler ise hayatının şokunu yaşadı.
CHP'li Bilecik Belediyesi'nde polisin rüşvet operasyonuyla başlayan skandalların ardı arkası kesilmezken SABAH, Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kendi yakınları üzerinden yaptığı imar ve rant vurgununu gözler önüne sermişti. Kentin en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü bölgesi ve göl çevresini imara açmaya hazırlanan ikili, imar ile ilgili tüm evrak ve işlemleri hazırladıktan sonra kolları sıvadı. Pelitözü'nün imara açılacağını saklayan Başkan ve danışmanı yakınları aracılığıyla bölgede arazisi olan köylülerle pazarlık masasına oturdu.
35 BİN LİRADAN ALMIŞLAR
CHP'li Şahin babası, amcası ve iki yakın akrabasının üzerine, Selçuk Erdağı ise öğrenci olan oğlu Ege Erdağı ve belediyede kendisine danışmanlık yapan Hasan S.'nin amcası üzerinden onlarca dönüm arazi yok pahasına satın aldı. Bölgenin en değerli arazilerini kendileri arasında parsel parsel bölüşen ve köylülerden dönümünü sadece 35 bin liradan alan Şahin ve Erdağı, yakınları üzerine bitişik nizamda aldırdıkları arazileri, bölgeyi imara açarak dönümünü önce 250 bin liraya çıkardı.
DÖNÜMÜ 600 BİN LİRA!
Başkan Semih Şahin, yakınlarının üzerine aldırdığı bölgeyi apar topar benzinlik alanı olarak değiştirdi. İmara açılmasıyla birlikte 250 Bin lira olan arazilerinin dönümü ticaret amaçlı satışa hazırlandığı için yaklaşık 600 bin liraya yükseldi.
Tutuklu Selçuk Erdağı'nın yakınlarının üzerine aldığı toplam 19 dönümlük göl manzaralı arazi de imar plan değişikliği ve inşaat izninin 5 kata çıkarılmasıyla birlikte dönümü yine 600 bin lirayı buldu.
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