CHP’li Bilecik Belediyesi’nde imar vurgunu! Köylüler hayatının şokunu yaşadı









DÖNÜMÜ 600 BİN LİRA!

Başkan Semih Şahin, yakınlarının üzerine aldırdığı bölgeyi apar topar benzinlik alanı olarak değiştirdi. İmara açılmasıyla birlikte 250 Bin lira olan arazilerinin dönümü ticaret amaçlı satışa hazırlandığı için yaklaşık 600 bin liraya yükseldi.