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CHP'de toplu istifa! Bilecik’te Merkez İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları istifa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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CHP’de toplu istifa! Bilecik’te Merkez İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları istifa etti

CHP Bilecik Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu'nun mobing uyguladığı gerekçesiyle toplu olarak istifa etti.

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