CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvetçilerin arsa vurgunu! Parsel parsel satmışlar
Son dakika haberine göre: CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin 5 bin 250 dönümlük araziye göz dikti. İmar planını el altından rüşvetçi danışmanı Erdağı’ya verdi. Erdağı, otoyol, şehir hastanesi yatırımlarıyla değerlenen araziyi parselleyip komisyon karşılığı tanıdıklarına satarak milyonlarca liralık vurgun yaptı.
Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmasının yankıları sürerken, kentte bir başka skandal daha ortaya çıktı.
Bilecik'in en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Bursa Otoyolu, OSB, üniversite ve Şehir Hastanesi yatırımlarının planlandığı arazinin etüt çalışmalarını tamamlayan firma, imar planını CHP'li Başkan Şahin'e teslim etti. Şahin ise iddiaya göre Meclis'e sunması gereken planı, Selçuk Erdağı'ya verdi.
Erdağı'nın bilgisi dahilinde planda yer alan araziler, tanıdık kişilere tarla vasfı ile cüzi paralar karşılığında satıldı. İddiaya göre Erdağı, kâr ettirdiği bu isimlerden hatırı sayılır paralar aldı ve arazinin konumuna göre kişiye özel düzenlemeler yaptırarak plana işletti.
Meclis'e inceleme süresi vermeden oylamaya sunulan imar planı, Cumhur İttifakı'nın ret oylarına rağmen Millet İttifakı üyelerinin oyları ile Meclis'ten geçirildi. İmar planı oyunundan, milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği tahmin ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2022? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı?
- 2022 Asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret 2022 hangi gün hesaplara yatacak?
- Sabire Aydemir Doodle oldu! Sabire Aydemir kimdir, neden doodle oldu? Sabire Aydemir biyografisi...
- Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 imamlık mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Başvuru tarihi açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM 2022 takvimi: LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?
- Transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek?
- Karşılıksız 3000 TL'ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...
- Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?
- Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
- Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?