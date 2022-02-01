CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvetçilerin arsa vurgunu! Parsel parsel satmışlar

Bilecik'in en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Bursa Otoyolu, OSB, üniversite ve Şehir Hastanesi yatırımlarının planlandığı arazinin etüt çalışmalarını tamamlayan firma, imar planını CHP'li Başkan Şahin'e teslim etti. Şahin ise iddiaya göre Meclis'e sunması gereken planı, Selçuk Erdağı'ya verdi.