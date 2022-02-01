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CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvetçilerin arsa vurgunu! Parsel parsel satmışlar

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvetçilerin arsa vurgunu! Parsel parsel satmışlar

Son dakika haberine göre: CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin 5 bin 250 dönümlük araziye göz dikti. İmar planını el altından rüşvetçi danışmanı Erdağı’ya verdi. Erdağı, otoyol, şehir hastanesi yatırımlarıyla değerlenen araziyi parselleyip komisyon karşılığı tanıdıklarına satarak milyonlarca liralık vurgun yaptı.

Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı'nın bir müteahhitten 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmasının yankıları sürerken, kentte bir başka skandal daha ortaya çıktı.

Bilecik'in en değerli bölgelerinden biri olan Pelitözü köyü yakınlarındaki 5 bin 250 dönümlük arazi üzerinden büyük vurgun yapıldığı ortaya çıktı. Bursa Otoyolu, OSB, üniversite ve Şehir Hastanesi yatırımlarının planlandığı arazinin etüt çalışmalarını tamamlayan firma, imar planını CHP'li Başkan Şahin'e teslim etti. Şahin ise iddiaya göre Meclis'e sunması gereken planı, Selçuk Erdağı'ya verdi.





Erdağı'nın bilgisi dahilinde planda yer alan araziler, tanıdık kişilere tarla vasfı ile cüzi paralar karşılığında satıldı. İddiaya göre Erdağı, kâr ettirdiği bu isimlerden hatırı sayılır paralar aldı ve arazinin konumuna göre kişiye özel düzenlemeler yaptırarak plana işletti.

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