Ekrem İmamoğlu davasında yalanlar ve gerçekler!



Önceki gün ABD'li işadamı Murdoch'ın Fox TV'sinde birbirlerinden çok farklı fikirlere sahip(!) 5 gazeteciden biri olan hemşerim Deniz Zeyrek, İmamoğlu davasını şöyle yorumladı:

"Böyle iddianame olmaz. İçişleri Bakanı kendinde milyonların oyu ile seçilmiş bir belediye başkanına ahmak deme hakkını görüyor, ona dava açılmıyor. Belediye başkanı 'İade ediyorum' diyor, ona dava açılıyor. Böyle bir durum var yani."

Bu tespitlerin hiçbiri doğru değil. Algı denilen şey tam da bu işte... Ama bütün bunlar bile bir siyasi aktörü sahici yapmaya yetmez.