CHP'li Bilecik Belediyesi'nde yeni skandal! Akrabalara kıyak kamuya zarar
Son dakika haberine göre: Rüşvet skandalıyla çalkalanan CHP’li Bilecik Belediyesi’nde akraba rantı da ortaya çıktı. Başkan Şahin, babası ve yakınlarına ait 5 bin 500 metrekarelik arsayı, yaptığı imar değişikliği ile akaryakıt istasyonu olarak işaretledi. Bu arada CHP yönetimi, danışmanı 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanan ve adı rüşvetle anılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’e sahip çıktı.
EN DEĞERLİ YERLER
İddialara göre, Yenişehir Havaalanı ile Gemlik Limanı güzergâhında olan, aynı zamanda Bursa-İzmir karayolu üzerindeki 2 organize sanayi bölgesinin de çok yakınında bulunan, konumu itibarıyla şu an Bilecik'in en değerli arazilerinden biri olan 5 bin 500 metrekarelik bir alanda imar planı değişikliği yapıldı.
CHP'li Başkan Semih Şahin'in, bu çok değerli alanda bulunan babası, amcası ve iki yakın akrabasının hisseli arazileri de usulsüz bir düzenlemeyle akaryakıt istasyonu olarak işaretlenip, askıya çıkarıldı.
Uzmanlar, normal şartlarda herhangi bir vatandaşın bu alanda akaryakıt istasyonu açabilmesi için, yaklaşık 1 milyon TL harç ödemesi gerektiğini belirtti.
RÜŞVETÇİ BELEDİYEYE DESTEĞE GİTTİ
CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun, adı yolsuzluk ve rüşvetlerle anılan Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin'e destek ziyaretinde bulundu.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'dan oluşan grup, daha sonra gazetecileri davet ettikleri il binasında kameraların karşısına çıktı.
Seyit Torun yaptığı açıklamada, sürecin takipçisi olacaklarını ancak konunun yargıda olduğunu ve sonucu bekleyeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından heyete soru sormak isteyen basın mensuplarının soru sormalarına izin verilmedi. Seyit Torun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Belediye başkanımız Semih Şahin'i makamında ziyaret ettik. Bölgedeki hizmetleri, projeleri ve çalışmaları bizzat dinleyip değerlendirdik" dedi.
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