CHP'li Bilecik Belediyesi'nde milyonluk imar vurgunu! Sistemi kurup Bilecik'i parça parça paylaşmışlar
Son dakika haberine göre: CHP'li Bilecik Belediyesi'nde polisin rüşvet operasyonuyla başlayan skandalların ardı arkası kesilmezken, akılalmaz bir imar vurgunu daha gözler önüne serildi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağı'nın, kentin en değerli alanlarından biri olan ve doğa harikası olarak bilinen Pelitözü Gölünün çevresindeki tarla vasıflı arazileri, yakınları üzerinden çok ucuza aldıkları ve daha sonra bölgeyi imara açtıkları ortaya çıktı.
Bilecik Belediye Hizmet binasında 19 Ocak'ta bir müteahhitten 200 Bin dolar rüşvet alırken şok baskınla yakalanan CHP'li Başkan Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaşanan olayın ardından açıklama yapmayan Başkan Şahin'in yönetimindeki belediyenin, müteahhitleri haraca bağladığı ve hatta esnaftan rüşvet olarak karides ve sucuk bile aldığı ortaya çıkmıştı.
Yaşanan skandalları tek tek gözler önüne seren SABAH, milyonluk imar vurgununu da ortaya çıkardı.
Kentin nefes aldığı, doğa harikası olarak bilinen ve konum itibari ile de çok değerli olan Pelitözü Gölü çevresinin, Başkan Şahin ve danışmanı Erdağı arasında parsel parsel paylaşıldığı anlaşıldı.
YAKINLARININ ÜZERİNE ALDILAR
Çok değerli Pelitözü Gölpark çevresini gözüne kestiren Başkan Semih Şahin ve danışmanı Selçuk Erdağı, bölgeyi imara açmadan önce kritik ve en değerli noktalardaki tarla ve arsaları, kendi aralarında paylaşarak düşük fiyatlarla yakınlarının üzerine satın aldı.
Semih Şahin'in babasına, amcasına ve iki yakın akrabasına yan yana bitişik bir vaziyette aldırdığı onlarca dönümden fazla olan araziyi, çok kısa bir süre içerisinde imar planı değişikliği ile benzinlik alanı olarak ilan etmişti. Böylece, Bursa Karayolu üzerinde kilometrelerce mesafe içerisinde hiçbir benzinlik alanının bulunmadığı o araziler milyonluk fiyatlara yükselmiş oldu.
5 KAT İMARA AÇILDI
Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı ise kendisine aynı bölgeden, bir yanı ormana diğer yanı göle bakan bir bölgeyi seçti. Erdağı kendi oğlu ve belediyede kendisine danışman yaptığı Hasan S.'nin amcası üzerine bitişik nizamda 19 dönüm araziyi 1/2 hisseli olacak şekilde satın aldı.
Daha sonra Erdağı'nın satın aldırdığı bu alanlarla ilgili imar planını tekrar düzenlettirdiği, 5 kat olacak şekilde kat yüksekliği belirlediği anlaşıldı.
Bu şekilde Erdağı'nın satın aldığı arazi üzerinde yaklaşık 20 bin metrekarelik inşaat alanı olacak bir düzenleme yapıldı. Bir tarafı orman bir tarafı ise göl manzaralı alandaki araziler milyonlarca liralık değere ulaştı.
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