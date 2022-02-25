CHP'deki rüşvet skandalında flaş gelişme! CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.
Mülkiye müfettişlerince Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.
Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar kuru son dakika: Rusya-Ukrayna müzakere sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
- Formula 1 2022 Türkiye GP yapılacak mı? F1 Türkiye GP bu yıl olacak mı?
- ÇAYKUR işçi alımı 2022 başvuru ne zaman? İŞKUR ÇAYKUR geçici iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barcelona GS maçı ayın kaçında?
- Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisi hangi gün?
- Putin Instagram hesabı var mı? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kimdir, kaç yaşında? Putin evli mi, çocuğu var mı?
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi nasıl izlenir?
- Vladimir Zelenskiy kimdir, kaç yaşında? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski komedyen mi, mesleği ne?
- Galatasaray rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Galatasaray rakibi kim oldu?
- Miraç gecesi ne zaman? 2022 Miraç Kandili hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2022 AÖL 2. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- NATO üyeleri hangileri? NATO üyesi kaç ülke var? Ukrayna NATO'ya üye mi?