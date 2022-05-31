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Dijital yayıncıların Google’a karşı telif mücadelesi devam ediyor! Türkiye’nin tek isteği var: Avrupa'da hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Dijital yayıncıların Google’a karşı telif mücadelesi devam ediyor! Türkiye’nin tek isteği var: Avrupa’da hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz

Türkiye'deki dijital yayıncılar Google'a karşı telif mücadelesinden galip çıkmak için oldukça gayret gösteriyor. Google'ın Avrupa'da bulunan 300 kurum ile telif anlaşması yapmasının akabinde Türkiye de harekete geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google ile masaya oturulacağını belirterek, "Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz." diye konuştu. Yayman, emeğin hakkının verilmesi gerektiği hususunda bir tutumları olduğunu dile getirdi.

Türkiye, Google ile dijital telif anlaşması için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Google'ın Türkiye temsilcileri ile TBMM'de masaya oturulacak. Türkiye'de de Avrupa'daki düzenlemenin aynısının yürütülmesi talep edilecek. Konuya dair açıklama yapan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz." şeklinde konuştu.

DİJİTAL TELİF ANLAŞMASI İÇİN GOOGLE İLE MASAYA OTURULACAK

Dijital yayıncıların ürettikleri içeriklerden telif hakkı alabilmesi için Fikri Sanat Eserleri Kanunu'na dijital telif düzenlemesi ile ilgili bir madde eklenmesi ya da bu konuda ayrı bir yasa çıkarılması gerekiyor. Türk yayıncıların talebi üzerine hareketlilik başladı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google temsilcileri ile masaya oturulacağını söyledi.

YAYMAN: BERLİN'DE, PARİS'TE, LONDRA'DA HANGİ DÜZENLEME VARSA AYNISINI İSTİYORUZ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, dijital yayıncıların telif taleplerini anladıklarını ve hakların verilmesinden yana olduklarını belirtti.

Yayman, "Almanya'da çok ciddi düzenlemeler oldu. Berlin'de, Paris'te, Londra'da hangi düzenleme varsa biz de Türkiye'de aynısını istiyoruz. Google'ın hazırladığı bir rapor var elimde. Türkiye'nin dijital yolculuğunda Türkiye ile beraberiz, her türlü işbirliğini arzu ediyoruz diyor." ifadelerini kullandı.

"ORTASINDAN KESEREK COPY PASTE YAPMAK SURETİ İLE SİZİN ADINIZI KULLANMIYOR, REFERANS VERMİYOR BU OLMAZ"

İçeriklerin kopyalanarak kaynaksız şekilde servi edilmesi, bu şekilde içerik üreticisinin zarara uğratılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Yayman, "Siz A Haber olarak bir mülteci dosyası hazırlıyorsunuz, uzmanlara soruyorsunuz, istatistikleri ortaya koyuyorsunuz ama sizin haberinizi biri alıyor, ucundan, ortasından keserek copy paste yapmak sureti ile sizin adınızı kullanmıyor, referans vermiyor. Bu olmaz." dedi.

"EMEĞİN HAKKINI ALMASINDAN YANAYIZ"

"Müzik yayınlarında bu var." diyerek haber içerikleri için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yayman, "Siz şimdi bir ücret ödüyorsunuz. Büyük olur, küçük olur ama emeğin karşılığı veriliyor. Biz emeğin hakkını almasından yanayız. Avrupa'daki uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi istenecek." diye konuştu.

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