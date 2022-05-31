Dijital yayıncıların Google’a karşı telif mücadelesi devam ediyor! Türkiye’nin tek isteği var: Avrupa’da hangi düzenleme varsa aynısını istiyoruz

"ORTASINDAN KESEREK COPY PASTE YAPMAK SURETİ İLE SİZİN ADINIZI KULLANMIYOR, REFERANS VERMİYOR BU OLMAZ"

İçeriklerin kopyalanarak kaynaksız şekilde servi edilmesi, bu şekilde içerik üreticisinin zarara uğratılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Yayman, "Siz A Haber olarak bir mülteci dosyası hazırlıyorsunuz, uzmanlara soruyorsunuz, istatistikleri ortaya koyuyorsunuz ama sizin haberinizi biri alıyor, ucundan, ortasından keserek copy paste yapmak sureti ile sizin adınızı kullanmıyor, referans vermiyor. Bu olmaz." dedi.