Google'ın kararı sonrası dikkat çeken 'Dijital Telif Yasası' vurgusu: Türkiye de harekete geçmeli!
Google, Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Google'ın Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte pek çok AB ülkesi için 'telif hakkı ödeme kararı' sonrası benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiği yeniden gündeme geldi.
Google'ın, internet haberciliği ve yeni nesil habercilik açısından devrim yaratan kararı birçok AB ülkesindeki 300 medya kuruluşunda başlıyor. Ücretsiz içerikler üzerinden para kazanması dolayısıyla suçlanan Google, 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' ödemesi yapacak.
GOOGLE'DAN AÇIKLAMA: ANLAŞMA İMZALADIK
Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" sözlerine yer verdi. Öte yandan; Platformun diğer medya kuruluşlarının da ödeme sistemine dahil olması için süreci kolaylaştıracak bir düzenleme geliştireceğini kaydetti.
Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşu için önemli kararı sonrası, Türkiye için de benzer bir sistemin gerektiği tartışmaları tekrar gündeme geldi.
Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan yaptığı açıklamada, Google'ın geçtiğimiz Kasım ayında AFP ile yaptığı anlaşmanın tüm dünya için büyük bir örnek teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de de bu regülasyonları uygulayan kurumların düzenlemeleri lazım" dedi.
SOSYAL MEDYA YASASI ALGIYI YIKTI!
Sosyal medya yasasına vurgu yapan Levent Eraslan, sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'ye gelmeyeceğine yönelik bir algının olduğunu, ancak ağır ceza ve düzenlemelerin ardından bu algının kırılarak sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'ye geldiğini söyledi.
"Google, telif yasası imzaladığı zaman haber ve içerikler için para ödeyecek" diyen Levent Eraslan, Google'ın bu süreçten uzak durmak adına bunu gündeme getirmediğini ve sınırlı tuttuğunu ifade etti. Eraslan, "Türkiye'de en çok kullanılan arama motoru Google. Elbette yapılan haberlerin, çalışmaların, verilen emeği mutlaka teliflendirilmesi gerekli" sözlerinin altını çizdi.
Levent Eraslan, dijital telif yasası tartışmalarının geçtiğimiz yıllarda da gündeme geldiğini, ancak yasanın halen çıkmadığı için de bu tartışmaların sürdüğünü söyledi. Levent Eraslan, "Düzenleyicilerin mutlaka telif yasasında çağın güncel gerekliliklerine yönelik, bir kurgu, bir güncelleme ve hatta yenileme yapması gerekir" dedi.
3 YIL ÖNCEKİ KARAR...
Google, 3 yıl önce Avrupa Birliği'nin (AB) telif yasasına uyarak diğer çevrimiçi platformların müzisyen, yazar, gazeteciler, performans sanatçıları ve medya kuruluşlarına yönelik düzenlenen telif yasasına uyma kararı almıştı.
"SEARCH YAPTIĞIMIZDA GELEN HER ŞEYİN BİR BEDELİ VAR"
Bu karara değinen, Levent Eraslan, "SEARCH kısmına ilgili konuyu yazıp tıkladığımızda gelen her şeyin bir bedeli var. Google, Avrupa Birliği Telif Hakkı Kuralları'nı kabul etti. Avrupa Birliği'nin telif hakları Google'ı buna mecbur etti. Burada bir regülasyon/düzenleme var. AB'nin telif hakkı kuralları olmasaydı, Google, içeriklere para vermek için böyle bir sisteme gitmezdi. Bizim de bunu zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Avustralya, Kanada da bunları yaptı. Hükümetlerin, çevrimiçi platformların içeriklerine yönelik aracı olduğunu görüyoruz. Ama bizim yasalarımız da bunları tam karşılamıyorsa, Google ödeme yapmıyor" dedi.
Levent Eraslan; İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, BTK gibi kurumların bu sürece öncülük etmesi gerektiğinin altını çizdi.
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