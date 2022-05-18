Google’ın kararı sonrası dikkat çeken ’Dijital Telif Yasası’ vurgusu: Türkiye de harekete geçmeli!

Google'ın Avrupa'daki 300 medya kuruluşu için önemli kararı sonrası, Türkiye için de benzer bir sistemin gerektiği tartışmaları tekrar gündeme geldi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan yaptığı açıklamada, Google'ın geçtiğimiz Kasım ayında AFP ile yaptığı anlaşmanın tüm dünya için büyük bir örnek teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de de bu regülasyonları uygulayan kurumların düzenlemeleri lazım" dedi.

SOSYAL MEDYA YASASI ALGIYI YIKTI!

Sosyal medya yasasına vurgu yapan Levent Eraslan, sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'ye gelmeyeceğine yönelik bir algının olduğunu, ancak ağır ceza ve düzenlemelerin ardından bu algının kırılarak sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"Google, telif yasası imzaladığı zaman haber ve içerikler için para ödeyecek" diyen Levent Eraslan, Google'ın bu süreçten uzak durmak adına bunu gündeme getirmediğini ve sınırlı tuttuğunu ifade etti. Eraslan, "Türkiye'de en çok kullanılan arama motoru Google. Elbette yapılan haberlerin, çalışmaların, verilen emeği mutlaka teliflendirilmesi gerekli" sözlerinin altını çizdi.