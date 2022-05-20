Google 300 medya kuruluşuna telif hakkı ödeyecek! Uzmanlar A Haber’e yorumladı: “Türkiye için de ödeme yapılmalı”

"TÜRKİYE İÇİN DE ÖDEME YAPILMALI"

Ali Keskin, Türkiye için de ödeme yapılması gerektiğini anlattı.

Ali Keskin, "Google bu konuda çalışmalarını yürütürken Avrupa'da belirli ülkelerle yaptı. Türkiye'de de olması gerekiyor. Medya faaliyetleri çok fazla bir ülkedeyiz Google'ın Türkiye'deki medya şirketlerine de ödeme yapması gerekiyor." dedi.

"ÇALINTI HABERLERİN DE ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise, Google'ın kazancını içerik sahipleriyle paylaşması gerektiğini söyledi.

Osman Demircan "Çalıntı haberlerin de aslında önüne geçecek bir sistemden bahsediyoruz. Google'dan artık taramaya girdiğinde bu tarz haber hırsızlıklarının da önüne geçecek bir platformmuş gibi görünüyor." dedi.

Demircan, "Haberin bir maliyeti vardır. Google'da aranan her şeyin de Google kazancı var Google bundan para kazanıyor. Haber bir emek ve harcanan zaman var para var Google'ın habere ve kuruluşlara para ödeyecek olması çok ciddi bir adım." yorumunda bulundu.

Telif hakkı ödemesiyle çalıntı haberlerin de önüne geçilmiş olacak.