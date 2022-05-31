31 Mayıs 2022, Salı
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TBMM’de Google ile telif görüşmesi! Google Türk medyasına telif ödeyecek mi?
İnternet arama motoru Google, telif ile ilgili ödemeler konusunda Avrupa'da 300 medya kuruluşu ile anlaştı. Benzer bir anlaşmanın Türkiye'de de yapılması için Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nda Google yetkilileri ile görüşülecek. Avrupa’dakine benzer uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi için anlaşma zemini aranacak.