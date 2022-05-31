31 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 3 PKK'lı daha teslim oldu

Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 3 PKK'lı daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 3 PKK’lı daha teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı, 37'ye yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA