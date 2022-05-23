Google’ın ‘telif hakkı’ uygulaması yayılacak! 1 milyar euro bütçe ayrıldı

3 YILLIĞINA 62 MİLYON EURO ÖDEMEYİ KABUL ETTİLER

Ödeme kapsamına girmesi muhtemel medya kuruluşlarının sayısı ise "binlerce" olarak ifade ediliyor. İçeriklere ne kadar ödeme yapılacağı konusunda detay vermeyen Google, geçen yıl Fransa'da bir grup basın kuruluşuna üç yıllığına 62 milyon Euro ödeme yapmayı kabul etmişti. Google ve benzer nitelikteki diğer internet şirketleri üzerindeki baskı sadece AB ile sınırlı değil. Avustralya ve Kanada da medya kuruluşlarına kullanılan içerikle ilgili ödeme yapılmasını mecbur kılan yasaları devreye soktu.