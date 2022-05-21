Google Avrupalı yayıncılara telif ücretlerini ödeyecek! Türkiye derhal harekete geçmeli! Uzmanlar isimlerden yasa teklifi çağrısı

'TÜRKİYE DE DİJİTAL TELİF YASASI ÇIKARMALI'

Öte yandan, Google'ın Avrupa'daki 300 yayıncı ile anlaşmaya varması, Türkiye'de de yankı buldu. Türkiye'de en çok kullanılan internet arama motorunun Google olduğunu hatırlatan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise, "Türkiye'nin de kendi dijital telif yasasını çıkarması gerekiyor. Yapılan haberlerin, çalışmaların, verilen emeğin mutlaka teliflendirilmesi gerekli" dedi.

Eraslan, "Dijital telif yasası tartışmaları geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de gündeme geldi ancak yasa halen çıkmadığı için tartışmalar devam ediyor. Düzenleyicilerin mutlaka telif yasasında çağın güncel gerekliliklerine yönelik, bir kurgu, bir güncelleme ve hatta yenileme yapması gerekir" diye konuştu.