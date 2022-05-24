Google gelirleri için acil yasa! Mevlüt Tezel yazdı: Onlara var, bize yok mu?

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de bu konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Tezel'in "Onlara var, bize yok mu?" başlıklı yazısı:

3 Ekim 2018 tarihli, 'Gazeteler Google ve Facebook'tan telif almalı' başlıklı yazımda, medyanın Google gibi devlerden telif ücreti alması için yasa çıkarılması gerektiğinden bahsediyordum.

Daha sonra bu konuyla ilgili Avrupa Birliği'ndeki yasa çalışmalarından da bahsettim. Dünya genelinde Google ile hükümetler ve medya kuruluşları arasında büyük tartışmalar yaşandı.

Örneğin Google yedi yıl boyunca 'News' (haber) özelliğini İspanya'da askıya aldı. Avustralya'yı ise ülkeden tamamen ayrılmakla tehdit etti. Ancak bunun boş tehdit olduğu, medya olmadan Google'ın yapamayacağı biliniyordu.