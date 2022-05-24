Google gelirleri için acil yasa! Mevlüt Tezel yazdı: Onlara var, bize yok mu?
Ücretsiz içerikler üzerinden para kazanması dolayısıyla suçlanan Google, 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' ödemesi yapacak. Siber güvenlik uzmanları haberin bir maliyetinin olduğunu ve telif ödemelerinin Türkiye için de yapılması gerektiğini söylerken, Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugün bu konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı.
Dünyanın en büyük arama motoru Google uzun tartışmaların ardından Avrupa'da birçok Avrupa Birliği üyesi ülke için 'telif hakkı' ödemeyi kabul etti. Bu bağlamda 300 medya kuruluşuna ödeme yapılacak. Uygulamanın Türk yayıncılar için ne zaman başlayacağı ise merak konusu. Uzmanlar ve akademisyenler ise Türkiye için de sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtiyor.
Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel de bu konuyla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte Tezel'in "Onlara var, bize yok mu?" başlıklı yazısı:
3 Ekim 2018 tarihli, 'Gazeteler Google ve Facebook'tan telif almalı' başlıklı yazımda, medyanın Google gibi devlerden telif ücreti alması için yasa çıkarılması gerektiğinden bahsediyordum.
Daha sonra bu konuyla ilgili Avrupa Birliği'ndeki yasa çalışmalarından da bahsettim. Dünya genelinde Google ile hükümetler ve medya kuruluşları arasında büyük tartışmalar yaşandı.
Örneğin Google yedi yıl boyunca 'News' (haber) özelliğini İspanya'da askıya aldı. Avustralya'yı ise ülkeden tamamen ayrılmakla tehdit etti. Ancak bunun boş tehdit olduğu, medya olmadan Google'ın yapamayacağı biliniyordu.
CEZA KESİLDİ
Öyle de oldu, Google hiçbir ülkeden vazgeçmedi, önce Avustralya ve Kanada ile anlaştı.
Fransa Rekabet Kurumu medya kuruluşlarına telif ödemediği için geçen yıl Google'ın çatı şirketi Alphabet'e 500 milyon Euro para cezası kesti. Bu kararın ardından mart ayında Google ülkede 200'ü aşkın medya kuruluşunu temsil eden Apig ile telif ödemesi anlaşması imzaladı. Şimdi ise AB ülkelerinde de telif hakkı yasaları kapsamında medya kuruluşlarına içerikleri için ödeme yapmayı kabul ettiler.
Avustralya'da medya kuruluşlarının Google ile yaptıkları anlaşmalardan yıllık 142 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
Türkiye'de bu konuyla ilgili Sabah gazetesinde ve internet sayfasında son yılda önemli haberler çıktı. Dijital yasanın çıkarılması gerektiği yazıldı. Ama hâlâ ülkemizde dijital telif yasasını çıkmadı.
Bu yasa çıkmadan Google gibi internet devlerinden telif alamayız. Gazeteler her gün haber içerikleri üretiyor ama haberlerin kaymağını Google, Facebook gibi devler yiyor!
Aynı şekilde GSM şirketlerinin de medya üzerinden kazandıkları büyük paralar da tartışılmalı. GSM şirketleri, artık en çok geliri internet paketlerinden kazanıyorlar!
YASA ACİL ÇIKMALI
Bu denkleme Twitter'ı, Instagram'ı vs. birçok sosyal medya devini dahil edebiliriz.
Medyanın az kazandığı ama haberlerin en çok takip edildiği bir çağda yaşıyoruz. Haberi üretenler hakkını almalı. Google gibi devlerden ücret alınırsa Türkiye'de medya yeniden kârlı bir sektöre dönüşebilir.
Dijital telif yasasının çıkarılması için gazeteler ortak hareket etmeli! Devletimiz AB'nin dijital telif yasasını örnek alıp acilen yasayı çıkarmalı.
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