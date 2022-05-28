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Dijital telif yasası meclis gündeminde! Google masaya oturmaya hazır

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Giriş Tarihi: 28.05.2022 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
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Dijital telif yasası meclis gündeminde! Google masaya oturmaya hazır

Son yıllarda basın yayıncılarının dijital telif hakları için mevcut yasaların yeterli olup olmadığı dünya çapında en çok tartışılan konulardan biri. Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, pek çok Avrupa ülkesiyle telif hakkını ödeme konusunda anlaşmaya vardı. Kanada ve Avustralya’nın yanı sıra Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda’nın da içinde olduğu birçok Avrupa ülkesi, haber içerikleri üzerinden haksız kazanç sağlayan Google’a telif zorunluluğu getirdi. Benzer bir dijital telif yasası düzenlemesinin Türkiye’de de devreye girip girmeyeceği merak konusuyken Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecra Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, konuyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

Google, dijital telif hakkı yasası nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında. Avrupa Birliği ülkelerinin Google'ı arama sonuçlarında çıkan haber metinleri için telif ödemeye mahkum etmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Tüm dünya genelinde üretilen haber içeriklerini servis ederek buradan milyarlarca dolar kazanç sağlayan Google'ın, son olarak Avrupa'da 300 medya kuruluşuna ödeme yapmasına karar verildi.

Avrupa Birliği'nde büyük bir hamleyle alınan "dijital telif yasası" kararıyle Google köşeye sıkıştırıldı. Dijital telif yasasını düzenleyen ülkelerde Google artık ücretsiz içerikler üzerinden para kazanamayacak.

GOOGLE YETKİLİLERİ MECLİS'E DAVET EDİLİYOR
Uzmanlar sık sık Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğini ve yayıncıların haklarını almasının yolunun dijital telif yasası olduğunu belirtirken konuyla ilgili kritik bir açıklama da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan geldi.

Konuyla ilgili CNN Türk'e konuşan Yayman, Google yetkililerinin telif konusunda masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti.

"SÜREÇ YAKINDA NETLİK KAZANACAK"
Önümüzdeki günlerde dijital mecralar komisyonuna, Google yetkililerinin davet edileceğini vurgulayan Yayman, "Konuyla ilgili hem Kültür Bakanlığı'ndaki Telif Eserleri Genel Müdürlüğü'nde hem de Meclis'te konuları ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Fikir Eserleri Telif Kanunu'nda mı ele alınacağı yoksa yeni bir düzenleme mi yapılacağı netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

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