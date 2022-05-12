Son dakika: Google, AB ülkelerindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapacak! Türkiye ne yapacak?
Son dakika haberi... Google; Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte birçok AB ülkesindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapmaya karar verdi. Bu gelişme geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğine dair dolaşan ifadeleri daha da güçlendirdi.
Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.
Google'ın Başkan Yardımcısı Brad Bender, kaliteli içerik üretici sayısını artırmak için "içerik başına ödeme" programını geçtiğimiz yıllarda duyurmuştu.
Halihazırda "haberler" sekmesi ile kullanıcılarına çeşitli kaynaklardan içerik ulaştıran şirket, artık bazı haber yayıncılarına içerik başına ödeme yapıyor.
AB'DEN 300 MEDYA KURULUŞUNA DAHA ÖDEME YAPACAK
Google, Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti. ABD merkezli şirket; Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacağını açıkladı.
Google ve diğer online platformların müzisyen, yazar, gazeteciler, performans sanatçıları ve medya kuruluşlarına telif vermek için 3 yıl önce AB'nin telif yasasına uyma kararı almıştı.
TÜRKİYE NE YAPMALI?
Dijital yayıncıların Türkiye'de benzer bir uygulama beklentisinde olduğu ifade edilirken SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, telif anlaşmasının emsal teşkil edeceğini belirtti. Eraslan, bunun için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi. Eraslan, dijital yayıncıların bir masa etrafında toplanması gerektiğini vurgularken, telif yasasındaki açıkların, ses, görüntü, metin gibi alanlarda kapatılması gerektiğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaşıkçı Elması kayıp iddiası son dakika: Kaşıkçı Elması çalındı mı, kayıp mı oldu? Kaşıkçı Elması nerede, değeri nedir?
- Kripto para borsası çöktü mü? Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor, ne zaman yükselecek? Coin piyasasında son durum
- Valiler Kararnamesi 2022 son dakika: Görevden alınan ve görev yeri değişen valiler kimler? İşte yeni atanan valiler
- BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM yetenek alanlarına göre değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gelgit ve rüzgara dayanamadı! 381 bin dolarlık ev okyanusa düştü
- Yıllar sonra arşivden çıktı! 100 yıl önce Türkiye! İşte il il eski fotoğraflar
- Son dakika açıklandı! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3. toplantı ne zaman?
- BİLSEM sonuçları ne oldu? 2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı...
- Bursluluk sınavı başvuru ne zaman bitiyor? 2022 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB takvimi...
- LUNA coin yükselecek mi, düşecek mi? Terra LUNA coine ne oldu, neden düşüyor? 119 dolardan 0,69 dolara geriledi
- 11 Mayıs dolar yorumları: Dolar düşecek mi, yükselecek mi? 2022 güncel dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?
- 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM polis alımı sınav sonuçları son durum nedir?