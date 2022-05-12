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Haberler Teknoloji Haberleri Son dakika: Google, AB ülkelerindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapacak! Türkiye ne yapacak?

Son dakika: Google, AB ülkelerindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapacak! Türkiye ne yapacak?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika: Google, AB ülkelerindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapacak! Türkiye ne yapacak?

Son dakika haberi... Google; Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte birçok AB ülkesindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapmaya karar verdi. Bu gelişme geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğine dair dolaşan ifadeleri daha da güçlendirdi.

Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

Google'ın Başkan Yardımcısı Brad Bender, kaliteli içerik üretici sayısını artırmak için "içerik başına ödeme" programını geçtiğimiz yıllarda duyurmuştu.

Halihazırda "haberler" sekmesi ile kullanıcılarına çeşitli kaynaklardan içerik ulaştıran şirket, artık bazı haber yayıncılarına içerik başına ödeme yapıyor.

AB'DEN 300 MEDYA KURULUŞUNA DAHA ÖDEME YAPACAK

Google, Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti. ABD merkezli şirket; Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacağını açıkladı.

Google ve diğer online platformların müzisyen, yazar, gazeteciler, performans sanatçıları ve medya kuruluşlarına telif vermek için 3 yıl önce AB'nin telif yasasına uyma kararı almıştı.

TÜRKİYE NE YAPMALI?

Dijital yayıncıların Türkiye'de benzer bir uygulama beklentisinde olduğu ifade edilirken SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, telif anlaşmasının emsal teşkil edeceğini belirtti. Eraslan, bunun için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini bildirdi. Eraslan, dijital yayıncıların bir masa etrafında toplanması gerektiğini vurgularken, telif yasasındaki açıkların, ses, görüntü, metin gibi alanlarda kapatılması gerektiğini söyledi.



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