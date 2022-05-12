Son dakika: Google, AB ülkelerindeki 300 medya kuruluşuna ödeme yapacak! Türkiye ne yapacak?

AB'DEN 300 MEDYA KURULUŞUNA DAHA ÖDEME YAPACAK

Google, Avrupa'da 300'den fazla medya kuruluşuna ödeme yapmayı kabul etti. ABD merkezli şirket; Almanya, Fransa, Macaristan, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarına haberleri karşılığında ödeme yapacağını açıkladı.

Google ve diğer online platformların müzisyen, yazar, gazeteciler, performans sanatçıları ve medya kuruluşlarına telif vermek için 3 yıl önce AB'nin telif yasasına uyma kararı almıştı.