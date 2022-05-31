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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs 2022 vaka ve vefat tablosu

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Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs 2022 vaka ve vefat tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı son 24 saate dair koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Son 24 saatte 128 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 975 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 946 oldu.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (31 MAYIS 2022)

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 734 bin 958 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

30 MAYIS KOVİD-19 TABLOSU: VAKA: 864

29 Mayıs 2022 Kovid-19 tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurdu.

29 MAYIS KOVİD-19 TABLOSU: VAKA: 864

28 MAYIS 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA: 1.304

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 922

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU! VAKA SAYISI: 905

21 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

19 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

13 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

12 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


11 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

10 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


9 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


8 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU


Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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