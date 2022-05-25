Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çirkin iftirasına sert tepki: İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset değil ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar.