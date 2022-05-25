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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çirkin iftirasına sert tepki: İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset değil ahlaksızlıktır

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çirkin iftirasına sert tepki: İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset değil ahlaksızlıktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çirkin iftiralarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerine yönelik açıklamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, hiçbir mücadeleden ve hiçbir zorluktan kaçmadı.

Cumhurbaşkanımıza kaçacak diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar.

Yine başaramayacaklar. Yine kaybedecekler. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ı hapse attılar, bitiremediler. Gezi kalkışmasıyla indiremediler, 17- 25 Aralık kalkışmasıyla halledemediler, 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle deviremediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde inşallah yine başaramayacaklar" dedi.

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