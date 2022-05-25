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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan sert tepki: Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek son kişidir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.05.2022
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan sert tepki: Cumhurbaşkanımız ’kaçmak’ fiiliyle yan yana konulabilecek son kişidir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nın skandal iftiralarına sert tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız 'kaçmak' fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli" dedi.

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