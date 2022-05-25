25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim konuşturuyor? İftira kampanyasının dayanağı FETÖ mü?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira siyasetinin zamanlaması neye işaret? Suriye'ye harekat ve NATO tartışması kimleri harekete geçirdi? FETÖ'nün yeni sözcüsü kim? Başkan Erdoğan ve ailesine iftiraların perde arkasında ne var? AK Parti Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.