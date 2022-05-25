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Son dakika: Başkan Erdoğan hakkında iftira atan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na dava

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Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan hakkında iftira atan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na dava

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

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