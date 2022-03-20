Çınarları kesen CHP'li İBB'ye tepki: Hem kesimi hatalı hem de dikimi
SON DAKİKA! CHP'li İBB, Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınarları "kanserli" diyerek kesti. Daha önce tedavi edilen ağaçlar kanserli bahanesiyle kesilirken, konunun uzmanları Avrupa'da kanserli ağaçlara müdahalenin farklı olduğunu belirtti. İBB'nin söz konusu alanlar dinlendirilecek açıklamasına rağmen hemen dikim yapması da ortada bir çelişki olduğunu ortaya çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Çırağan caddelerinde 112 tarihi çınar ağacını kesilmesine yönelik tepkiler sürüyor.
TÜRKYILMAZ: "İBB, KANSERLİ İSE NEDEN HEMEN DİKİM YAPILMIŞTIR?"
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, çınar ağaçlarının yaşamlarının uzatılması mümkün olabileceğini söyledi.
Hasan Türkyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kesilen çınarların olduğu alana "Dikim ortamı 6 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra daha dirençli olan Batı Çınarı fidanları ile tamamlanacaktır" ifadelerin yer aldığı tabelalar koyduğunu hatırlattı.
Türkyılmaz; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi dikim ortamının 6 ay veya 3 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra dikimin gerçekleştirileceği belirtilmiştir. En az kesim tekniğindeki yanlışlar kadar dikim aşamasında da hata üzerine hata yapmamışlar mıdır? Kanserli ise neden hemen dikim yapılmıştır? Yoksa kesilen ağaçlar hem kesim uygulaması hem de dikim uygulaması şekline bakıldığında kanserli ağaçlar değil midir?" diye sordu.
"ÇEVREYE VE DOĞAYA KARŞI YAPILMIŞ BİR KATLİAM HAREKETİ"
Hasan Türkyılmaz, şunları söyledi: "Son günlerde meydana gelen biz orman mühendislerinin ise ziyadesiyle önem verdiği, İstanbul ilinde, Beşiktaş sahil boyunca uzanan Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde meydana gelen bir kez de 39 adet, toplamda 112 adet çınar ağacının kesilmesi başta kamuoyu olmak üzere tüm çevre, tabiat, yeşil doğa ve ağaç sevdalısı ülke insanımızı üzmüştür."
"İSTANBUL SIRADAN BİR ŞEHİR DEĞİLDİR"
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış dünyanın kalbi, Türkiye'nin ekonomi başkenti, 16 milyon insanımızın yaşadığı, doğasının ve çevresinin dikkatle korunması gereken emsalsiz güzide bir şehrimizdir.Dolmabahçe ve Çırağan'da bulunan çınarlar ise herhangi bir çınar değildir. Abdülhamid Hana, Cumhuriyetin kuruluşuna ve Atatürk'e tanıklık eden, yaşayan en yaşlı ve en sessiz şahitlerdir."
Türkyılmaz, İBB yönetimin, çınar ağaçlarının kesilmesi sonrası cevap bekleyen vatandaşlara yanıltıcı bilgiler verdiğini de belirterek, "Teknik olarak konu detaylı bir şekilde ilgili uzmanlar tarafından hakkıyla incelenmeden bir karar verilmiştir. Doğru iyileştirme teknikleri uygulanarak yaşamlarının uzatılması mümkün olabilirdi. Doğru zamanlarda doğru kararların alınmamasının acı tecrübesini bu olay ile net bir şekilde yaşadık. Söz konusu patojenin olası yayılma riskine karşı budamadan dahi kaçınılması gerektiği konusunda uyarı yapılırken sözde kanser teşhisi konulan çınar ağaçlarının hiçbir önleyici tedbir alınmadan kesildiği görülmüştür" dedi.
İBB yönetiminin, kesilen Londra Çınarı ve Doğu Çınarı yerine Batı Çınarı'nın dikileceği yönündeki açıklamasını da eleştiren Türkyılmaz, kesilen ağaçların yerine ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren Doğu Çınar'nın dikilmesinin uygun olacağını aktardı. Kesilen ağaçların idari açıdan verilen karardan da kaynaklandığını vurgulayan Türkyılmaz, "Bu ağaçlarla ilgili karar verilirken konunun mesleki uzmanı Orman Mühendisi'nin olmadığı, görüşü ve imzası olmadan karar verilmişti. Büyükşehir Belediyesi tüm izinleri aldığını iddia etmiştir. Oysa çınar ağaçlarının kesimle alakalı müracaat dahi etmediği görülmüştür" şeklinde konuştu.
'BİLİM İNSANLARINA DANIŞILMADI'
Kesimlerde bilimsel hataların da olduğunun altını çizen Türkyılmaz, "Çınar ağaçlarındaki bu hastalığı ilk kez teşhis eden ve bilim dünyasına kazandıran değerli akademisyenimizin görüş ve bilgisine başvurulmadığı ayrıca hem bilimsel hem de teknik anlamda katkı sağlamasına ihtiyaç duyulmamıştır. 'SİT kurulundan rapor aldık' diyerek ağaç katliamı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
'TARİHİ DOKU YOK EDİLMİŞTİR'
'Bu zihniyetin değil Türkiye'mize ve İstanbul'umuza, Beşiktaş Çırağan caddesindeki çınar ağaçlarımıza dahi bir faydası olamaz, bu zihniyetin yapacağı tek şey var olanı yok etmektir' diyen Türkyılmaz, "Bir gece operasyonuyla İstanbul'un kent silueti, şehir peyzajı ve tarihi dokusu yok edilmiştir. O nedenle bu anlayışın değil Türkiye'mize ve İstanbul'umuza, Beşiktaş Çırağan caddesindeki çınar ağaçlarımıza dahi bir faydası olamaz. Bu zihniyetin yapacağı tek şey var olanı yok etmektir. Hastalık gerekçe gösterilerek ağaçların hastalıktan kurtulmasının mümkün olup olmadığı detaylıca araştırılıp incelenmeden yok edilmesinde, Sağlık Bakanlığı'nın yönetimi bu zihniyet olsa, hasta olan her vatandaşımızın fişini çekmenin onlar için çokta zor olmayacağını gösterdi" diye konuştu.
'GEZİ'DE BAŞKALDIRANLAR SUS PUS OLDU'
Gezi olaylarında demeçler verenlerin 112 çınar ağacının kesilmesine sessiz kalmasını da eleştiren Türkyılmaz sözlerine şu şekilde devam etti:
"Taksim meydanında yapılan destansı bir değişim, dönüşüm projesinde 3 tane ağacın sadece yeri değiştirileceği söylendi diye devletin müesses nizamına başkaldıran, birçok insanın canına ve malına zarar veren eylemciler, düşünce sahipleri, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, sanatçılar, siyasi parti temsilcileri, ideolojik fikir sahipleri, işadamları İstanbul'un kalbinde Çırağan caddesinde 112 tane tarihsel değerin, kent silueti ve şehir peyzajını ilgilendiren böyle önemli bir ağaç katliamına sessiz kalmışlardır.. Kendilerinin de söylemiyle 'mesele ağaç değildi'nin teyitini bir kez daha yaptılar. Oysa Beşiktaş, Dolmabahçe ve Çırağan caddelerinde söz konusu ve mesele ağaçtır. Bu sessiz kalışı 84 milyon ülke insanımızın takdirlerine arz ediyoruz."
'3-6 AY SONRA DİKİLECEKKEN HEMEN DİKTİLER'
İBB yönetiminin yaptığı açıklamalarda ve paylaşımlarında kendisiyle çeliştiğini aktaran Türkyılmaz, "Kesimi yapılan ağaçların yerine İBB tarafından yerleştirilen pano ve bilgi amaçlı pankartlar asıldı.
Bu pano ve pankartlarda çınarların dikim ortamının 3 veya 6 ay dinlendirilip sterilize edildikten sonra dikimin gerçekleştirileceği belirtiliyor. Ancak İBB yönetiminin 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, 'Bölgede tespit edilen hastalıklı 39 ağacın 18'i, 20 yaşında genç ağaçlarla değiştirildi. Geriye kalan 21 hastalıklı ağacın değişimi ise 5 ve 6 Mart'ta sağlanacak. Hasta ağaçlar, yayılma riskini ortadan kaldırmak için kesiliyor ve ağaç kökü ile birlikte hastalıklı toprak da alınıyor. Yerlerine, Batı Çınarı dikimi yapılıyor' denildi. Kendi içlerinde çelişip, en az kesim tekniğindeki yanlışlar kadar dikim aşamasında da hata üzerine hata yapmamışlar mı? Kanserli ise neden hemen dikim yapılmıştır? Yoksa kesilen ağaçlar hem kesim uygulaması hem de dikim uygulaması şekline bakıldığında kanserli ağaçlar değil midir?" dedi.
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