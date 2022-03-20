Çınarları kesen CHP’li İBB’ye tepki: Hem kesimi hatalı hem de dikimi

'TARİHİ DOKU YOK EDİLMİŞTİR'

'Bu zihniyetin değil Türkiye'mize ve İstanbul'umuza, Beşiktaş Çırağan caddesindeki çınar ağaçlarımıza dahi bir faydası olamaz, bu zihniyetin yapacağı tek şey var olanı yok etmektir' diyen Türkyılmaz, "Bir gece operasyonuyla İstanbul'un kent silueti, şehir peyzajı ve tarihi dokusu yok edilmiştir. O nedenle bu anlayışın değil Türkiye'mize ve İstanbul'umuza, Beşiktaş Çırağan caddesindeki çınar ağaçlarımıza dahi bir faydası olamaz. Bu zihniyetin yapacağı tek şey var olanı yok etmektir. Hastalık gerekçe gösterilerek ağaçların hastalıktan kurtulmasının mümkün olup olmadığı detaylıca araştırılıp incelenmeden yok edilmesinde, Sağlık Bakanlığı'nın yönetimi bu zihniyet olsa, hasta olan her vatandaşımızın fişini çekmenin onlar için çokta zor olmayacağını gösterdi" diye konuştu.