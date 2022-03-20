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Son dakika: AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna anlaşmaya yakın

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Son dakika: AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna anlaşmaya yakın

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucuk faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, "Tarafların bazı somut konular üzerinde müzaakerelerinin sürdüğünü biliyoruz. Bunların detaylarını açıklamamız doğru olmaz. Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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