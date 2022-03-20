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Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye devrede! Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye devrede! Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

Ukrayna Rusya savaşı 25. gününe girerken Türkiye, barışın tesisi için yoğun diplomatik çalışmalarına devam ediyor. Başkan Erdoğan, beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin büyük önem taşıdığını belirterek, haftaya salı günü Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler NATO'nun yakın takibinde. İttifakın liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel'de bir araya gelecekler.

Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye devrede! Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefon ile hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı.

Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye devrede! Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

BAŞKAN ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATACAK
Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika'da olacak. Brüksel'de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak.

Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye devrede! Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara'nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye devrede! Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

İTTİFAKIN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR KONUŞULACAK
NATO liderleri, zirvede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak.

Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye devrede! Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu liderler katılacak.

Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye devrede! Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

Başkan Erdoğan, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Rusya-Ukrayna barışı için Türkiye devrede! Başkan Erdoğan NATO zirvesine katılacak! Son dönemin en kritik toplantısı

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE TÜRKİYE'YE GELİYOR
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirterek, haftaya salı günü Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

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