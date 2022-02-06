Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Avrupa ve Dünya Şampiyonu özel sporcular Kovid-19'a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronaviürs test sonucu pozitif çıktı.
Başkan Erdoğan koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu ve "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
"ANCA BERABER KANCA BERABER"
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Emine Erdoğan'dan da bir paylaşım geldi.
Emine Erdoğan, "Anca beraber, kanca beraber İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.
ÖZEL SPORCULARDAN DUA: "ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Dünya Şampiyonu Özel sporcu İrem Öztekin, Ali Topaloğlu Dilara Çevik ile Avrupa Şampiyonu Özel sporcu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevvere Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir ve diğer özel sporculardan Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay Eymen Tokmakları Covid 19'a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı.
Yayınladıkları videolarda Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar dileyen özel sporcular Erdoğan çiftine bir an önce sağlıklarına kavuşma temennisinde bulundular.
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