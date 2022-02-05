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Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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