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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava elektrik’ sözünü CHP’li Kemalpaşa Belediyesi yargıya taşıyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘bedava elektrik’ sözünü CHP’li Kemalpaşa Belediyesi yargıya taşıyor

Son dakika haberine göre: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti sırasında "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" sözünden sonra CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'nde Cumhur İttifakı'nda yer alan meclis üyeleri çiftçiye bedava elektrik verilmesine ilişkin önerge verdi. Önerge Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Karakayalı ise bunun yasal olarak mümkün olmadığını öne sürüp "Yargıya taşıyacağız" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi Meclisi şubat ayı ikinci olağan oturumu Başkan Rıdvan Karakayalı yönetiminde toplandı. Oturumda Cumhur ittifakı meclis üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" söylemlerini hatırlatarak ilçe sınırları içindeki çiftçilerin elektrik ücretlerinin belediye tarafından karşılanması istemiş, ardından da konuya ilişkin önerge vermişti.

Önerge CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın tüm itirazlarına rağmen geçtiğimiz haftalarda Cumhur ittifakı meclis üyelerinin oyları ile görüşülüp karara bağlanmak üzere komisyonlara gönderilmişti. Mecliste tartışma konusu olan önerge AK Parti ve MHP'nin talebiyle, oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'li Meclis üyesi Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, "Stratejik planımızda böyle bir faaliyetimiz yok. Bütçemizde de böyle bir kalem yoktur. Belediye kanunda da böyle bir konu yer almıyor. Elbette ki böyle bir şeyi yapmak isteriz ama kanun olarak da uygun değildir" dedi.

KREDİ ÇEKİN
Altıntoz'un 'bütçemizde böyle bir kalem yok' sözü üzerine AK Partili Meclis üyesi Yaşar Metin ise, "Belediye her konuda halkına, vatandaşına hizmet götürebilir. Sayın Kılıçdaroğlu belediyeler için söz verdi. Biz de bunun üzerine kalkıp önerge verdik.

Siz meclisten çiftçinin elektrik giderlerini karşılamak için borçlanma yetkisi isteyin Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız. Yeter ki siz çiftçiye yardım yapın" diye konuştu. CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise mecliste kabul edilen önerge ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

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