Son dakika: ABD’den Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan’a ’’geçmiş olsun’’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından yurtiçi ve dünyadan birçok ''geçmiş olsun'' mesajı gelmişti. Başkan Erdoğan'a bir ''geçmiş olsun'' mesajı da ABD'den geldi.