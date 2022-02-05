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Son dakika: ABD'den Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'a ''geçmiş olsun'' mesajı

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Son dakika: ABD’den Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan’a ’’geçmiş olsun’’ mesajı

Son dakika haberleri... ABD'den Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'a ''geçmiş olsun'' mesajı geldi. ABD Büyükelçisi Flake, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine acil şifalar dileriz'' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından yurtiçi ve dünyadan birçok ''geçmiş olsun'' mesajı gelmişti. Başkan Erdoğan'a bir ''geçmiş olsun'' mesajı da ABD'den geldi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİNE ACİL ŞİFALAR DİLERİZ"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake: ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu adına Cheryl ve ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun.

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