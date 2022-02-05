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Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım!

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Başkan Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal paylaşım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından çok sayıda siyasi isim ve vatandaşlar sosyal medyadan "geçmiş olsun" paylaşımlarında bulundu. Ancak CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, son derece tepki çeken skandal bir paylaşıma imza attı. İşte Erdoğdu'nun o paylaşımı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.



BAŞKAN ERDOĞAN BÖYLE DUYURDU

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN: BİRLİKTE ATLATACAĞIZ



"TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ"
Emine Erdoğan da "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



CHP'Lİ AYKUT ERDOĞDU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından birçok siyasi isim 'geçmiş olsun' mesajları paylaşırken CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.

Erdoğdu paylaşımında "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek…" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Halkların Demokratik Partisi'nden de tek bir mesaj gelmedi.

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