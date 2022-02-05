Başkan Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CHP’li Aykut Erdoğdu’dan skandal paylaşım!





CHP'Lİ AYKUT ERDOĞDU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından birçok siyasi isim 'geçmiş olsun' mesajları paylaşırken CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.



Erdoğdu paylaşımında "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek…" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Halkların Demokratik Partisi'nden de tek bir mesaj gelmedi.