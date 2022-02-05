Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.