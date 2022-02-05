Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Tatar, Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.
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