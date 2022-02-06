06 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2022 06:31
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Avrupa ve Dünya Şampiyonu özel sporcular Kovid-19'a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı.
Özel sporculardan Başkan Erdoğan’a dua!
Özel sporculardan Başkan Erdoğan'a dua!
Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan’la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar
Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'la ilgili sosyal medyada çirkin paylaşımlar
Aliyev’den Başkan Erdoğan’a telefon
Aliyev'den Başkan Erdoğan'a telefon
Çankaya’da sokak köpeği sorunları bitmiyor!
Çankaya'da sokak köpeği sorunları bitmiyor!
Solcu Gazete’nin Telegram grubunda Başkan Erdoğan’a nefret kustular!
Solcu Gazete'nin Telegram grubunda Başkan Erdoğan'a nefret kustular!
Sosyal medyanın hadsizlerinden iğrenç sözler
Sosyal medyanın hadsizlerinden iğrenç sözler
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı!
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı!
Başkan Erdoğan’ın, Koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan’ın, Koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları!
Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajları!
Turgut Özal’ı kim öldürtmek istedi?
Turgut Özal’ı kim öldürtmek istedi?
Kara Kuvetleri’ne yeni SİHA teslimatı
Kara Kuvetleri'ne yeni SİHA teslimatı
Başkan Erdoğan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı!
Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı!
Daha Fazla Video Göster