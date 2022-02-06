06 Şubat 2022, Pazar
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Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Avrupa ve Dünya Şampiyonu özel sporcular Kovid-19'a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı.