Başkan Erdoğan’a spor camiasından geçmiş olsun mesajları

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.