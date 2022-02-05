Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı! Sosyal medyanın hadsizlerinden iğrenç sözler
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiğini ve işinin başında olduğunu açıkladı. Gerek siyaset dünyası gerek sanat ve spor camiası gerekse de vatandaşlar binlerce geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bir yandan iyi dilekler birbiri ardına gelirken bir yandan da sosyal medyanın hadsizleri boş durmadı. Başta Pucca olmak üzere Erdoğan ve Türkiye düşmanı bazı hesaplar; Başkan Erdoğan'ın Covid'e yakalanmasına sevinerek insanlık dışı paylaşımlarda bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ. DUALARINIZI BEKLİYORUZ"
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
HADSİZ TROLLER ÇİZGİYİ AŞTI
Erdoğan'a karşı her türlü nefret söylemini, küfrü hakareti kendine hak gören sosyal medyanın diplerindeki aşağılık Twitter trolleri yine boş durmadı. "Dualarınızı bekliyoruz" şeklinde bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan'a insanlığa sığmaz, vicdansız ve aşağılık bir şekilde cevap veren bazı troller seviyelerini de gözler önüne serdi.
Pucca adıyla bilinen ve daha önce Başkan Erdoğan için "Pinochet" paylaşımıyla darbe çığırtkanlığı yapan sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım da aşağılıklar kervanına katıldı.
İŞTE O İĞRENÇ PAYLAŞIMLAR:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? 2022 doğalgaz desteği (parası) başvuru ekranı!
- İlk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!
- BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?
- 2022 THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı ne zaman başlıyor?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir?
- 15 tatil uzayacak mı? 15 tatil bir hafta daha uzadı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor?
- Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında? Gürsel Tekin eşi Mehtap Özkan kim?
- Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda?
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimlere çıkacak?
- Erkan Şamcı kimdir, kaç yaşındaydı? Erkan Şancı ölüm sebebi nedir?
- Isparta elektrik ne zaman gelecek? Isparta elektrik kesintisi bitti mi?
- 5 Şubat evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yatmaya başladı mı?