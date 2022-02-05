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Başkan Erdoğan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı! Sosyal medyanın hadsizlerinden iğrenç sözler

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Başkan Erdoğan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı! Sosyal medyanın hadsizlerinden iğrenç sözler

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiğini ve işinin başında olduğunu açıkladı. Gerek siyaset dünyası gerek sanat ve spor camiası gerekse de vatandaşlar binlerce geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bir yandan iyi dilekler birbiri ardına gelirken bir yandan da sosyal medyanın hadsizleri boş durmadı. Başta Pucca olmak üzere Erdoğan ve Türkiye düşmanı bazı hesaplar; Başkan Erdoğan'ın Covid'e yakalanmasına sevinerek insanlık dışı paylaşımlarda bulundu.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAYYİP BEYLE BİRLİKTE ATLATACAĞIZ. DUALARINIZI BEKLİYORUZ"
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

HADSİZ TROLLER ÇİZGİYİ AŞTI
Erdoğan'a karşı her türlü nefret söylemini, küfrü hakareti kendine hak gören sosyal medyanın diplerindeki aşağılık Twitter trolleri yine boş durmadı. "Dualarınızı bekliyoruz" şeklinde bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan'a insanlığa sığmaz, vicdansız ve aşağılık bir şekilde cevap veren bazı troller seviyelerini de gözler önüne serdi.

Pucca adıyla bilinen ve daha önce Başkan Erdoğan için "Pinochet" paylaşımıyla darbe çığırtkanlığı yapan sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım da aşağılıklar kervanına katıldı.

İŞTE O İĞRENÇ PAYLAŞIMLAR:

Başkan Erdoğan’ın koronavirüs testi pozitif çıktı BAŞKAN ERDOĞAN'IN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

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