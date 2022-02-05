Başkan Erdoğan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı! Sosyal medyanın hadsizlerinden iğrenç sözler

HADSİZ TROLLER ÇİZGİYİ AŞTI

Erdoğan'a karşı her türlü nefret söylemini, küfrü hakareti kendine hak gören sosyal medyanın diplerindeki aşağılık Twitter trolleri yine boş durmadı. "Dualarınızı bekliyoruz" şeklinde bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan'a insanlığa sığmaz, vicdansız ve aşağılık bir şekilde cevap veren bazı troller seviyelerini de gözler önüne serdi.

Pucca adıyla bilinen ve daha önce Başkan Erdoğan için "Pinochet" paylaşımıyla darbe çığırtkanlığı yapan sosyal medya fenomeni Pınar Yıldırım da aşağılıklar kervanına katıldı.

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