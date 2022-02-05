Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’a sanat ve spor dünyasından geçmiş olsun mesajları

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.