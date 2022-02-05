Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’a sanat ve spor dünyasından geçmiş olsun mesajları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımla eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Hastalığı hafif geçirdiğini söyleyen Erdoğan’a sanat ve spor dünyasından destek ve geçmiş olsun mesajları geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yaptırdıkları koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiklerini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları geldi.
Erdoğan'a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla geçmiş olsun mesajını ileten Uğur Işılak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah'tan şifa, hayırlı ve uzun ömür diliyorum. Zira yol uzun, engel çok, hedef büyük. Dua ile…" ifadelerini kullandı.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise yaptığı paylaşımda, "COVID-19 test sonuçları pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum; Allah'tan acil şifa diliyorum." dedi.
Hakan Ural, "Sayın cumhurbaşkanımız ve eşi emine hanım covid olduğunu öğrendik Cenabı Allah acil şifalar versin inşallah" dedi.
Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
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