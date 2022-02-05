Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin paylaşımlara jet soruşturma! Tek tek tespit edilmeye başlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında savcılık harekete geçti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Derya Büyükuncu da adı geçiyor. İşte detaylar...
Başta siyasiler olmak üzere bir çok isim Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken sosyal medyada bazı isimler ise hakaret içerikli paylaşımlar da bulundu.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlarla ilgili savcılıklar harekete geçti. Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere hakaret içerikli paylaşımlar ile ilgili re'sen soruşturmalar başlatıldı.
ŞU ANA KADAR 50 KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Emniyet güçlerine verilen talimat doğrultusunda hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar tek tek tespit ediliyor. Şuana kadar 50 isim tespit edildiği bildirildi.
DERYA BÜYÜKUNCU DA ARALARINDA
Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Derya Büyükuncu da bulunuyor. Büyükuncu'nun rezil tweeti büyük tepki toplamıştı. Büyükuncu'nun Erdoğan ile ilgili tweetinin altına bincelerce tepki tweeti yazılması dikkat çekti.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 5 Şubat 2022 tarihinde Sn Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanına hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Başkan Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.
"ANCA BERABER KANCA BERABER"
Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tweetini alıntılayarak "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Bey'le birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." paylaşımında bulunmuştu.
DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, sosyal medya hesabı Twitter'dan Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasına ilişkin pes dedirten bir paylaşım yaptı..
Erdoğan'ın "dua bekliyoruz" sözlerine atıf yapan Büyükuncu, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtıcam!!" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ AYKUT ERDOĞDU DA KERVANA KATILDI
Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından birçok siyasi isim 'geçmiş olsun' mesajları paylaşırken CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.
Erdoğdu paylaşımında "Bu güzel memleketi seviyor görünenlerden kurtarmak gerek…" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını öğrenen toplumun birçok kesimi geçmiş olsun mesajlarını paylaştı. Fakat Solcu Gazetenin Telegram sayfasındaki kişiler, edep sahasının dışında skandal mesajlar yağdırdı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK YAPILAN BAZI İĞRENÇ PAYLAŞIMLAR
BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK YAPILAN BAZI İĞRENÇ PAYLAŞIMLAR
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