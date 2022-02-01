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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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İzmir’de suç örgütüne yönelik operasyon! 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre: İzmir'de organize suç örgütünün adreslerine yapılan baskınlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, 7 şüpheli de gözaltına alındı.

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